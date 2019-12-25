Главред «Новой» использует дружбу «карманного» Короткова с Ходорковским и отмывает деньги

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов проворачивает хорошо знакомую оппозиции схему теневого финансирования, которое он получает от олигарха Михаила Ходорковского через подвластные ему фонды и премии.

«Новая» позиционирует себя в российском медиа-пространстве самым независимым СМИ, однако такой статус предполагает отказ от публикации заказных материалов и источников финансирования, которые оказывают на редакцию давление. В этой связи такие заявления кажется неубедительными после выхода расследования Федерального агентства новостей (ФАН) о деятельности «Новой газеты».

Так, в материале ФАН главред Дмитрий Муратов был замечен за публикацией фейков и заказных материалов. Подробности работы внутри редакции агентству поведал долгое время сотрудничавший с «Новой газетой» политтехнолог. Собеседник ФАН рассказал, что редакция зачастую занимается «заказухой» и в частности выполняет заказы Михаила Ходорковского.

Корреспонденты ФАН обратились к Муратову лично и спросили о заказных материалах и финансировании Ходорковским. На вопрос о связях с олигархом Муратов ответил отрицательно и заявил, что не отказался бы от его поддержки.

«Мы не получаем денег от Михаила Борисовича Ходорковского. Я его хорошо знаю, в начале лета 2019 года встречался с ним, когда проведывал его отца Бориса Моисеевича. Ходорковский не платит нам денег. К тому же, если бы мы что-то получали из зарубежья, то все проверяющие органы признали бы нас иноагентами. У нас тут муха не пролетит без Росфинмониторинга. Денег от Ходорковского нам не поступало», — сообщил Муратов.

Захвативший власть в «Новой» Муратов отметил, что редакция находится под пристальным наблюдением Росфинманиторинга. Зарубежное финансирование грозит СМИ получением статуса иноагента, чего Муратов явно не желает. Именно поэтому деньги Ходорковского и подвластных ему НКО поступали не напрямую на счета «Новой», пишет ФАН.

Поэтому в финансировании олигарху помогает целая сетка подконтрольных ему организаций, фондов и премий. Через определенные структуры под прикрытием «независимых» зарубежныз мероприятий «Новой» выделяются огромные суммы денег. Влияние на оппозиционную редакцию выступает инструментом для реализации антигосударсвтенных планов Ходорковского, давно не скрывающего желания устроить в России переворот.

Однако Муратов контактирует с олигархом не на прямую, для безопасности он использует журналиста «Новой» Дениса Короткова, который приятельствует с Ходоркоским. СМИ неоднократно писали о совместных проектах, которые реализует «карманный журналист» Коротков при поддержке Ходорковского.