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 Эксперт считает, что Россия играет ключевую роль в восстановлении Сирии

Эксперт считает, что Россия играет ключевую роль в восстановлении Сирии

22:10   25 Декабря 2019
Россия

Россия призвала НАТО не проводить военные учения в Балтийском и Черноморском регионах

Россия призвала НАТО не проводить военные учения в Балтийском и Черноморском регионах

Россия предложила союзу НАТО не проводить военные учения в районах, которые соприкасаются с РФ и странами альянса.

«Мы предложили странам НАТО договориться о понижении уровня военных учений вплоть до их непроведения в районах соприкосновения России и стран НАТО», – сказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко «Коммерсанту».

Глушко уточнил, что речь идет, прежде всего, о Балтийском и Черноморском регионах. По его словам, союз НАТО на предложение никак не отреагировал.

«Это для нас совершенно необъяснимо, ведь, опять же, в альянсе говорят о важности деэскалации», – обратил внимание Грушко.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов лично встретиться президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и России.

24 декабря, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенной коллегии военного ведомства заявил, что НАТО работает над реализацией новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #нато #грушко

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