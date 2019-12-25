Россия призвала НАТО не проводить военные учения в Балтийском и Черноморском регионах

Россия предложила союзу НАТО не проводить военные учения в районах, которые соприкасаются с РФ и странами альянса.

«Мы предложили странам НАТО договориться о понижении уровня военных учений вплоть до их непроведения в районах соприкосновения России и стран НАТО», – сказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко «Коммерсанту».

Глушко уточнил, что речь идет, прежде всего, о Балтийском и Черноморском регионах. По его словам, союз НАТО на предложение никак не отреагировал.

«Это для нас совершенно необъяснимо, ведь, опять же, в альянсе говорят о важности деэскалации», – обратил внимание Грушко.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов лично встретиться президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и России.

24 декабря, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенной коллегии военного ведомства заявил, что НАТО работает над реализацией новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск.