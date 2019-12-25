В Петербурге открылась выставка вклада инженеров города в строительство Крымского моста

В Музее мостов Санкт-Петербурга открылась выставка, которая посвящена вкладу Петербургских инженеров в строительство Крымского моста. Открытие выставки приурочено к запуску поезда «Таврия» по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь, который первый проехал по железнодорожной переправе через Керченский пролив.

«Коллеги из «Гипростроймоста» — генерального проектировщика Крымского моста — предоставили нам достаточно емкий труд, из которого можно увидеть всю инженерную составляющую этого моста. Сегодня в 09:25 мск легендарная «семерка» прибыла в Севастополь. Сегодня ночью поезд прошел по Крымскому мосту», — заявил директор Центрального музея железнодорожного транспорта РФ (Музей мостов — его филиал) Владимир Мителенко на открытии выставки.

Главное внимание в выставке уделено научной и инженерной мысли, создавшей это сооружение. К примеру, посетителям расскажут, какие научные учреждения сотрудничали с проектировщиками при планировании архитектуры будущего моста. В частности, на экспериментальной базе Крыловского государственного научного центра были проведены ледовые и аэродинамические испытания макетов моста и опор.

Одной из главных частей выставки стал рисунок Крымского моста, который создал главный архитектор института «Гипростроймост — Санкт-Петербург» Александр Малышев еще в 2014 году. Руководитель группы архитекторов института Леонид Беляев стал автором первого компьютерного проекта сооружения.

«Это как бы назрело, что надо было что-то такое сделать нам всем вместе, всей страной: строителям, проектировщикам, археологам, геологам, экологам, — все вместе взялись и сделали», – вспоминает Беляев.

Музей мостов в Санкт-Петербурге открылся в сентябре 2019 года. Посетители смогут отследить всю историю мостостроения с самых первых упоминаний различных переправ и до наших дней.