Выход США из Договора по открытому небу - удар по европейской безопасности, считает Грушко

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко в своем интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что выход США из Договора по открытому небу станет ударом по европейской безопасности.

Договор по открытому небу – это международный документ, который разрешает свободные полеты невооруженных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. С недавнего времени Соединенные Штаты заявляют, что данное соглашение не отвечает интересам страны.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает, что в последнее время Штаты объявили практически все инструменты контроля над вооружениями не отвечающими своим интересам. По мнению дипломата, это путь, ведущий в никуда. Грушко заявил, что в данном случае свое слово должны сказать союзники США в Европе.

«В Вашингтоне же рассматривают их во многих сферах фактически как вассалов: заставляют покупать свои вооружения, пытаются вынудить покупать свой газ вместо российского, вводят против них санкции, выходят из договоров, которые имеют критически важное значение для самих европейцев. Парадокс в том, что Европа этому почти не сопротивляется, и не очень видно, что у нее есть политическая готовность наконец возвысить голос в защиту собственных интересов», — сообщил Грушко.

Замглавы МИД РФ отметил, что если США выйдут из Договора по открытому небу, то Россия примет ответное решение, исходя из национальных интересов.