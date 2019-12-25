Выход США из Договора по открытому небу - удар по европейской безопасности, считает Грушко
Замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко в своем интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что выход США из Договора по открытому небу станет ударом по европейской безопасности.
Договор по открытому небу – это международный документ, который разрешает свободные полеты невооруженных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. С недавнего времени Соединенные Штаты заявляют, что данное соглашение не отвечает интересам страны.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает, что в последнее время Штаты объявили практически все инструменты контроля над вооружениями не отвечающими своим интересам. По мнению дипломата, это путь, ведущий в никуда. Грушко заявил, что в данном случае свое слово должны сказать союзники США в Европе.
«В Вашингтоне же рассматривают их во многих сферах фактически как вассалов: заставляют покупать свои вооружения, пытаются вынудить покупать свой газ вместо российского, вводят против них санкции, выходят из договоров, которые имеют критически важное значение для самих европейцев. Парадокс в том, что Европа этому почти не сопротивляется, и не очень видно, что у нее есть политическая готовность наконец возвысить голос в защиту собственных интересов», — сообщил Грушко.
Замглавы МИД РФ отметил, что если США выйдут из Договора по открытому небу, то Россия примет ответное решение, исходя из национальных интересов.
«В любом случае можно сказать, что это будет очередной удар по европейской безопасности», — заключил Грушко.