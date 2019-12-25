В России заработает бесплатный онлайн-сервис для повышения цифровой грамотности

Несколько российских компаний объединились в консорциум, чтобы совместно финансировать проект. Онлайн-портал нацелен на повышение уровня цифровой грамотности россиян, на нем будут размещены лекции, тесты и видео-уроки. Об этом сообщает РИА Новости.

Данный сервис будет общедоступен и позволит россиянам получать непрерывное образование в области цифровых технологий. Идея реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Для финансирования проекта, а также разработки контента несколько компаний объединились в консорциум, в их числе «Мегафон», «Ростелеком», РЖД, «Эр-Телеком», «Сибур ИТ», «Академия Ростеха», НИУ ВШЭ, Роцит, «Почта России» и аналитический центр НАФИ.

«Актуальность этой задачи сегодня поддержана не только государством, но и бизнесом: у многих компаний уже есть открытые программы развития цифровой грамотности – современные, дружественные для пользователей, регулярно обновляемые. Собрав существующие наработки на общем ресурсе, мы получим больший эффект, чем, если бы создавали очередной курс цифровой грамотности с нуля», — отметил директор по направлению «Цифровые технологии» АНО «Цифровая экономика» Андрей Сельский.

Онлайн-портал создается по образу витрины, на которой представлены различные образовательные платформы и решения партнеров проекта. На сайте будут представлены образовательные видео, статьи и тесты как для начинающих, так и для опытных цифровых потребителей.