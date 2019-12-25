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Партия Зеленского объяснила воссоединение Крыма с Россией законом о двуязычии

Партия Зеленского объяснила воссоединение Крыма с Россией законом о двуязычии

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 Эксперт считает, что Россия играет ключевую роль в восстановлении Сирии

Эксперт считает, что Россия играет ключевую роль в восстановлении Сирии

21:46   25 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Партия Зеленского объяснила воссоединение Крыма с Россией законом о двуязычии

Партия Зеленского объяснила воссоединение Крыма с Россией законом о двуязычии

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга Народа» Алексей Устенко убежден, что присоединение Крыма к России было спровоцировано отменой парламентом закона, который предусматривал двуязычие в некоторых регионах страны.

«В 2014 году был принят закон о языке, после чего были спровоцированы все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крым. Это было одним из того, с чего все началось», — заявил Устенко в эфире телеканала «Наш».

В 2012 году на Украине приняли закон Кивалова - Колесниченко, по которому в 13 из 27 регионов Украины предусматривалось двуязычие. В 2014 году парламент решил отменить этот закон, что спровоцировало волнения на юго-востоке Украины. В феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал этот закон недействительным.

Крымский полуостров вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где 96 процентов жителей Крыма и более 95 процентов жителей Севастополя проголосовали за присоединение к России. Украинская сторона все еще считаем Крым своей территорией, однако президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#украина #крым #русский язык

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