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21:15   25 Декабря 2019
Россия

Путин поручил усилить поддержку российских кинодебютов

Путин поручил усилить поддержку российских кинодебютов

Президент РФ Владимир Путин поручил со следующего года увеличить объем бюджетных субсидий на поддержку кинематографии для проката, производства и показа дебютных национальных документальных, игровых и анимационных фильмов. Президент указал это в перечне поручений по итогам встречи со студентами, выпускниками и мастерами ВГИКа.

«Обеспечить, начиная с 2020 года, увеличение общего объема субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии для производства, проката и показа дебютных национальных игровых фильмов, документальных и анимационных фильмов независимо от их метража, создаваемых режиссерами – выпускниками федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы в области кинематографии, в течение пяти лет после получения ими высшего образования», — сообщается в перечне поручений.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев. В соответствии с документом, отчет необходимо предоставить до 30 марта 2020 года, далее – ежегодно.

Владимир Путин также поручил внести в правила предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии изменения, «предусматривающие возможность предоставления субсидий федеральным государственным образовательным организациям высшего образования, реализующим образовательные программы в области кинематографии». Срок выполнения обозначен до 15 февраля следующего года.

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Автор: Роман Самойлов
#москва #россия #путин #субсидии #кино

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