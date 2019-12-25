Путин поручил усилить поддержку российских кинодебютов

Президент РФ Владимир Путин поручил со следующего года увеличить объем бюджетных субсидий на поддержку кинематографии для проката, производства и показа дебютных национальных документальных, игровых и анимационных фильмов. Президент указал это в перечне поручений по итогам встречи со студентами, выпускниками и мастерами ВГИКа.

«Обеспечить, начиная с 2020 года, увеличение общего объема субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии для производства, проката и показа дебютных национальных игровых фильмов, документальных и анимационных фильмов независимо от их метража, создаваемых режиссерами – выпускниками федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы в области кинематографии, в течение пяти лет после получения ими высшего образования», — сообщается в перечне поручений.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев. В соответствии с документом, отчет необходимо предоставить до 30 марта 2020 года, далее – ежегодно.

Владимир Путин также поручил внести в правила предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии изменения, «предусматривающие возможность предоставления субсидий федеральным государственным образовательным организациям высшего образования, реализующим образовательные программы в области кинематографии». Срок выполнения обозначен до 15 февраля следующего года.