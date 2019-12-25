Вскрывшаяся правда о связи лубянского стрелка с британским спецслужбами неудобна Западу

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил панические действия западных СМИ, после того, как в российской прессе появилась информация о связи жителя Подмосковья Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в Москве, с британской транснациональной военно-охранной компанией G4S.

Как сообщило ранее Федеральное агентство новостей, лубянский стрелок Евгений Манюров, который вечером 19 декабря застрелил двух сотрудников ФСБ и ранил еще пять человек, десять лет назад работал в российском подразделении британской спецслужбы G4S.

«В течение длительного времени (Манюров) мог находиться под пристальным вниманием западных, особенно британских спецслужб, связанных с G4S», — говорилось в материале ФАН.

При этом издание напомнило, что стрелок, убивший 12 июня 2016 года 49 человек в американском штате Орландо – Омар Матин – являлся действующим сотрудником именно этой британской спецслужбы.

Во вторник британская газета Daily Mail опубликовала на своем сайте материал ««Поддерживающая Владимира Путина газета утверждает, что стрелок, в ярости убивший двоих у штаба ФСБ, мог «работать» на британскую разведку», в котором говорилось:

«Прокремлевские СМИ предприняли странную попытку связать британскую разведку со стрелком, атаковавшим штаб Федеральной службы безопасности России на Лубянке. Очевидная клевета основана на утверждении, что около десяти лет назад он работал в компании, связанной с британским гигантом безопасности G4S».

Британские журналисты, которых не устраивают доводы ФАН, поспешили назвать российское информационное агентство «пропагандистским каналом». Также Daily Mail ополчилось и на «Комсомольскую правду», которая опубликовала материал о Манюрове и G4S, отметив, что считает информацию ФАН убедительной. По словам журналистов Daily Mail, прокремлевское издание «поверило в теорию заговоров». При этом сама британская газета поспешила пойти в контратаку и завела старую пластинку:

«Московские журналисты в голос утверждали, что британские спецслужбы организовали атаку на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Британия же настаивает на том, что ужасную атаку химическим оружием совершили сотрудники ГРУ», — сообщила Daily Mail, проигнорировав тот факт, что история со Скрипалями и нападение на столичный офис ФСБ никак друг с другом не связаны.

Также издание, пытаясь всеми силами отвлечь внимание читателей на другие версии стрельбы в Москве, сообщило, что резюме Манюрова содержит запись о том, что он должен был охранять в российской столице военную миссию ОАЭ, и упомянуло о «других теориях», связывающих убийцу с украинской националистической панславянской группировкой и еще другими экстремистскими организациями.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя ситуацию, в первую очередь выразил благодарность журналистам, которые раскопали связь стрелка, атаковавшего штаб ФСБ на Лубянке, с G4S. При этом сенатор отметил, что компании, подобные британской G4S, выполняют не только охранные функции. Работающие там специалисты, включая психологов, анализируют сотрудников и их способности, отбирая тех, кто мог бы работать в спецподразделениях.

«Этих людей стимулируют на выполнение определенных задач. И я не исключаю, что подобная работа проводилась в отношении лубянского стрелка. Британцы изучили особенности его психики, жизненные обстоятельства и подтолкнули на совершение нападения. По сути, человек был использован. Такое вполне возможно», — отметил Клинцевич.

Также сенатор выразил уверенность в том, что российские спецслужбы отнесутся к этой информации серьезно, после чего западным журналистам станет не до смеха.

«Последуют действия, которые подтвердят слова начальника Генштаба, дававшего в начале 2019 года информацию про «пятую колонну» и ее попытках расшатать российское общество изнутри, создавая такие деструктивные ситуации и формируя негатив в отношении властей РФ. Внушению извне подвергается люди определенного психотипа. Они становятся пешками в игре Запада против России. Их подталкивают к совершению определенных действий. Это очень серьезно. И это нужно останавливать», — подчеркнул он.

Накануне в Telegram-канале «Расстрельный» была опубликована информация о панике, которая поднялась в западных СМИ после того, как российские журналисты рассказали о связи Манюрова с G4S.