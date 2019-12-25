В Госдуме считают ситуацию с Грузией недостаточно уникальной для «нормандского формата»

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков объяснил, что ситуация между Россией и Грузией касается только двух стран, поэтому не требует переговоров с участием стран-союзниц, в то время как украинская история очень уникально и допускает «нормандский формат».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков убежден, что российско-грузинские отношения имеют кардинально иной характер, чем взаимоотношения между Россией и Украиной, которые требуют особого подхода.

«Эта позиция подставляется мне достаточно своеобразной, потому что эти проблемы касаются двух стран, прежде всего, и разрешать их должны две страны. А сам «нормандский формат» применительно к Донецкой и Луганской народным республикам — это особая ситуация», — передает его слова «Газета.ru».

Политик отметил, что первое отличие в том, что на Украине идут боевые действия, а второе — сами республики Донецкая и Луганская, на которых и воюют, провели референдумы о признании независимости своих территорий. Так, украинские власти не согласны с решением местных жителей, а российская сторона не может допустить «геноцид населения этих территорий».