Эксперт рассказал, как безопасно запускать фейерверки на земле без снега

Использование пиротехники при отсутствии снега может быть небезопасно. Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов посоветовал покупать только качественные фейерверки и рассказал, как правильно их запускать.

«Во-первых, нужно пользоваться пиротехникой, приобретенной в специализированных магазинах и имеющей соответствующие сертификаты», — рассказал Кузнецов телеканалу «360».

Кузнецов добавил, что некачественная пиротехника может быть одинаково опасна и со снегом, и без. Но качественные фейерверки можно смело использовать и на земле без снежного покрова. Главное – запускать их на безопасном для людей расстоянии и обязательно хорошо закреплять их на земле.

«Нигде не написано, что пиротехникой можно пользоваться только при наличии снежного покрова. Нет таких требований, но при этом есть рекомендации запускать пиротехнические изделия на расстоянии максимальном от человека, насколько это возможно», — рассказал эксперт.

Кузнецов добавил, что закрепить пиротехнику на земле можно в углублении земли любыми подручными средствами, например, палками или камнями.