Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщает, что более тысячи сирийских беженцев вернулись домой в САР из Иордании и Ливана за прошедшие сутки. Важность помощи России сирийскому народу нельзя недооценивать, считает политолог Леонид Савин.

На территорию Сирии за прошедшие сутки вернулось 1373 гражданина САР. Ранее эти люди находились в Ливане и Иордании в статусе беженцев. Кроме этого, инженерные войска РФ разминировали больше трех гектаров сирийских земель.

Россия оказывает поддержку Сирии во многих сферах. Начиная от поставок продовольственных припасов и медикаментов в различные регионы САР, и заканчивая поддержкой ВКС РФ в борьбе правительственных войск против террористических группировок. По мнению политолога Леонида Савина, без поддержки России возрождение Сирии не осуществится.

Россия имеет и свою выгоду от помощи Сирии, поскольку к восстановлению страны можно привлечь российские компании.

«Естественно, понеся определенные затраты на миротворческие операции, мы должны как-то компенсировать эти расходы в восстановительной экономике. Вполне логично, что это будет делать российская сторона, в первую очередь. Вероятно, будут какие-то тендеры. Мы сможем привлекать наших партнеров для восстановления этой страны», — заявил Савин.

Если бы Россия не оказывала всевозможную поддержку Сирии, в том числе и в борьбе против бандформирований, то на территории страны уже главенствовали бы террористы «Исламского государства» — организации, деятельность которой запрещена в РФ.