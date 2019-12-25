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20:59   25 Декабря 2019
Россия

BMW объявил, что отзовет 19 тысяч автомобилей из-за небезопасного крепления детских кресел

BMW объявил, что отзовет 19 тысяч автомобилей из-за небезопасного крепления детских кресел

Официальный представитель BMW в России заявил, что отзовет 19 087 автомобилей марки BMW X6 (серия F16) и BMW X6M (серия F86) из-за небезопасного крепления детских кресел.

ООО «БМВ Русланд Трейдинг» заявил, что использование детских кресел с креплениями ISOFIX в этих автомобилях может разрушить удерживающие скобы автомобильного сидения, и тогда безопасность ребенка может быть под угрозой.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что использование детских сидений с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб ISOFIX. При сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья ISOFIX более невозможно», – говорится в сообщении Росстандарта.

 Полный перечень VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта.

В указанных автомобилях установят дополнительную вставку, чтобы закрепить удерживающую скобу.

Уполномоченные сотрудники известят автовладельцев о начале кампании и пригласят в сервис, чтобы бесплатно провести диагностику и ремонт.

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Автор: Алина Бранцевич
#бмв #автомобили #безопасность детей

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