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20:42   25 Декабря 2019
Россия

Шойгу заявил о восстановлении системы подготовки офицеров в РФ

Шойгу заявил о восстановлении системы подготовки офицеров в РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия преодолела кризис в подготовке офицерского состава и на сегодняшний день должностной состав офицеров укомплектован на 95%.

«После сокращения ситуация была критической, особенно это касалось летного состава и авиационных техников. Мы были вынуждены сделать ускоренный выпуск, учеба для курсантов была сокращена на год. Также продлили предельный срок службы офицерам на 5–10 лет. За счет этого удалось укомплектовать офицерские должности на 95%. Теперь переходим на плановую подготовку офицеров», — сказал Шойгу на заседании общественного совета при Минобороны РФ.

Шойгу добавил, что ранее ситуация была критичной, особенно с летним составом и авиационными техниками. По его словам, для решения этой проблемы пришлось сделать ускоренный выпуск, поэтому учебу курсантов сократили на год. Более того, пришлось продлить срок службы офицеров на 5-10 лет.

Министр отметил, что сейчас идет переход на плановую подготовку офицеров

 

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Автор: Алина Бранцевич
#шойгу #минобороны рф

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