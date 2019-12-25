Скончался писатель и публицист Владимир Бушин

Публицист и писатель Владимир Бушин скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщает «Литературная газета», где работал писатель.

«На 96-м году жизни скончался известный публицист, критик, поэт, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны Владимир Сергеевич Бушин. Он был хорошим другом нашей редакции, а в прошлом — сотрудником «Литературной газеты», — говорится в сообщении.

Редакция «Литературной газеты» выразила соболезнования семье и близким людям писателя. В издании отметили, что Владимир Бушин до последних дней оставался в ясном уме и трезвой памяти. Свой последний материал он опубликовал 3 ноября.

В газете отмечают, что в своем почетном возрасте Бушин свободно пользовался электронной почтой, вел страницу в социальной сети Facebook и продолжал активно публиковаться на страницах «Литературной газеты».

Владимир Бушин родился в 1924 году в селе Глухово Московской губернии. Писатель участвовал в Великой Отечественной войне с 1942 года, а в 1945 году – в боевых действиях в Маньчжурии против Японии. Помимо «Литературной газеты», писатель также работал журналах «Дружба народов» и «Молодая гвардия». С 1987 года имел публикации в газетах «Советская Россия», «Завтра», «Молния», «Своими именами» и других.