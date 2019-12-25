В лидеры Верной оппозиции Ее Величества прочат женщин, солдата и «демона Амона»

После сокрушительной поржаения консерваторов во главе с премьером Борисом Джонсоном на досрочных выборах в Палату общин лейбористам потребовался новый лидер. Эпоха Джереми Корбина подходит к концу. Проводник социалистических идей и почитатель Ленина заявил, что в будущем покинет пост главы партии.

«Это очень разочаровывающий результат для Лейбористской партии… Очевидно, что я не поведу партию к следующим выборам», - сказал Корбин, назвав раскол страны из-за Brexit одной из причин провала своей партии.

Корбину трудно не признать очевидное. Такого удара лейбористы не получали со времен «железной леди» Маргарет Тэтчер. В 1987 году тори взяли 376 мест из 650 в нижней палате. На этот раз лейбористам достались только 203 мандата против 365 у главных конкурентов. Всему виной нерешительность Корбина в отношении Brexit. Избиратели «красной стены» на севере Англии, ранее поддерживающие социалистические ценности, не поняли, зачем им «второй референдум» от лейбористов и выбрали националистическое Get brexit done (Давайте делать Брекзит) от консерваторов во главе с Джонсоном. Это было предсказуемо. Те же рабочие окраины в 2016-ом голосовали за границы с Евросоюзом.

Пока главные противники Brexit по Джонсону пытаются прийти в себя после политического нокаута, британская пресса тасует список вероятных преемников Корбина преимущественно из состава «теневого кабинета». Британская политическая традиция предусматривает создание оппозиционного «правительства в ожидании», которое перенимает полномочия реального правительства при определенных условиях.

Эмили Торнберри

Глава теневого МИД, 59-летняя Торнберри была одной из первых, кто заявил о намерении баллотироваться на место Корбина. Она солидарна с лидером, будучи противницей ядерного оружия, однако расходится во мнениях по вопросам внутренней политики. Политик сравнивала решение партии поддержать досрочные выборы с «крекерами, голосующими за Рождество», поскольку Джонсон получал стратегическое преимущество. Время доказало правоту Торнберри.

Клайв Льюис

48-летний теневой министр финансов, бывший военный Льюис обещает быть более демократичным лидером, чем Корбин и сравнивает поражение лейбористов с дюнкеркской эвакуацией. Призывает перезагрузить партию, развязав руки активистам.

«Нам не нужны пехотинцы – нам нужна армия активистов, которые мыслят критически, относятся друг к другу с уважением и имеют серьезную демократическую заинтересованность в движении», — рассуждал мистер Льюис в армейских категориях.

Ребекка Лонг-Бейли

В отличие от упомянутых выше коллег 40-летняя теневой секретарь по вопросам бизнеса Лонг-Бейли не объявляла о своем намерении баллотироваться, однако считается наиболее вероятной преемницей Корбина. Она выходец из рабочих кварталов Манчестера и пользуется поддержкой наиболее влиятельных союзников Корбина. На политические взгляды миссис Лонг-Бейли повлияли опасения за своего отца-докера.

«Мой отец, Джимми, работал в доках Солфорда, и я росла, наблюдая, как он беспокоится, когда на доках снова и снова происходили увольнения», — сетовала она.

Сэра Кир Стармер

Адвокат, теневой секретарь Brexit, 57-летний Стармер заявил журналистам, что «серьезно рассматривает» вариант сменить Корбина. Он полагает, что лейбористы могут взять реванш, если будут отстаивать свои традиционные ценности: борьбу с неравенством, нищетой, одновременно выступая за интернационализм и права человека.

«Я хочу восстановить доверие к Лейбористской партии как прогрессивной силе добра: а это значит, что мы должны победить. Но нет победы без ценностей», — рассуждал он.

При этом мистеру Стармеру не нравятся сравнения с пока еще действующим главой лейбористов.

«Я не думаю, что кто-то предпочитает называть меня корбинистом, но я социалист. Я не нуждаюсь в чужом имени, вытатуированном на моей голове, чтобы знать, что я думаю», — заявил Страмер.

Демон Амон

Чрезвычайно экзотическую метафору привел в статье для The Guardian журналист Стюарт Ли, проча на смену Корбину призванного демона Амона, предводителя сорока адских легионов в виде изрыгающего пламя волка со змеиным хвостом. За мозговым штурмом лейбористов автор разглядел вакханалию темных сил. Уверен, что демон справится с ролью лидера лучше, чем социалисты.

Выборы нового лидера лейбористской партии состоятся, по предварительным прогнозам, в марте 2020 года. Корбин анонсировал, что уйдет в отставку не позднее января.