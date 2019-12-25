Общая сумма штрафов юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией (организации, признанной в РФ иностранным агентом) Любови Соболь в государственную казну и частным компаниям превышает 32 миллиона рублей. Незаконная деятельность Соболь по организации беспорядков и митингов в Москве летом этого года привела к штрафу более чем на 2,9 миллиона рублей.

Помимо этого, согласно постановлению суда, юрист обязана выплатить 29 миллионов 201 тысячу рублей компании «Московский школьник», против которой она вместе с блогером Алексеем Навальным развязала информационную компанию. В ходе компании Соболь и Навального в интернет выкладывались лживые сведения, которые порочили репутацию предприятия.

Несмотря на внушительную сумму, Соболь не торопится оплачивать штрафы, а предпочитает поездки за границу несколько раз в год. В настоящий момент судебные приставы находятся в процессе подготовки документов, которые запретят юристу ФБК выезд в другие страны.

В связи с этим, издание «Экспресс газета» подготовила для Любови Соболь альтернативы заграничным курортам и экзотическим странам. К примеру, удачным вариантом для нее станет Крым, поскольку Соболь предпочитает поездки в южные теплые страны.

После воссоединения с Россией, туризм в Крыму развивается стремительными темпами. В 2015 году Крым посетило меньше пяти миллионов человек, а уже в 2018 году сюда приехало 6,8 миллионов. Эта цифра стала абсолютным рекордом для региона за весь постсоветский период. 2019 год еще не закончился, но количество отдыхающих в Крыму в уходящем году уже превышает 6,9 миллионов человек.

Одной из причин роста популярности Крыма стала его транспортная доступность. Крымский мост открывает дорогу поездам и автолюбителям, а в Симферополе открылся новый аэропорт. Любовь Соболь сможет выбрать более подходящий для нее способ передвижения. Если брать во внимание страсть юриста ФБК делать селфи в роскошных автомобилях, нетрудно догадаться, какой вариант она выберет.

Возможно, после отдыха в Крыму, Любовь Соболь сможет, наконец, ответить на вопрос, кому же он принадлежит. Ведь ранее она не была готова судить о «настроениях жителей Крыма».