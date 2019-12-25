ПНС Ливии нарушило условия соглашения, которое наделяло его властью

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии было создано в 2016 году согласно Схиратскому соглашению, чтобы взять на себя функции исполнительной власти на время переходного периода. В документе прописывались обязанности исполнительных и законодательных органов Ливии. Однако ПНС не выполняет как минимум 12 из 32 пунктов соглашения.

Так, соглашение обязывает органы власти бороться с терактами в любых формах, перекрывать все источники финансирования терроризма, также они обязывались распустить вооруженные формирования, а их членов - интегрировать в гражданские и военные государственные институты. При этом бывшим боевикам запрещалось создавать военные или паравоенные группировки и организации.

В реальности в составе «министерств» ПНС - все те же бандформирования, сохранившие свои названия и даже логотипы. Они ведут вооруженные разборки за влияние, терроризируя мирных жителей. В докладах ООН не раз сообщалось об убийствах, похищениях людей, пытках, которые совершали члены ПНС.

Кроме того, в Схиратском соглашении были определены сроки мандата ПНС. Предполагалось, что временный орган власти просуществует до принятия в стране проекта конституции, то есть не больше двух лет. Срок ПНС истек еще в начале 2018 года. Поэтому сейчас ПНС Ливии нельзя считать легитимной властью.