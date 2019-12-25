ПНС Ливии нарушило условия соглашения, которое наделяло его властью

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поручил усилить поддержку российских кинодебютов

Путин поручил усилить поддержку российских кинодебютов

 BMW объявил, что отзовет 19 тысяч автомобилей из-за небезопасного крепления детских кресел

BMW объявил, что отзовет 19 тысяч автомобилей из-за небезопасного крепления детских кресел
Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

 Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают
Эксперт считает, что Россия играет ключевую роль в восстановлении Сирии

Эксперт считает, что Россия играет ключевую роль в восстановлении Сирии

В лидеры Верной оппозиции Ее Величества прочат женщин, солдата и «демона Амона»

В лидеры Верной оппозиции Ее Величества прочат женщин, солдата и «демона Амона»
Путин поручил усилить поддержку российских кинодебютов

Путин поручил усилить поддержку российских кинодебютов

 BMW объявил, что отзовет 19 тысяч автомобилей из-за небезопасного крепления детских кресел

BMW объявил, что отзовет 19 тысяч автомобилей из-за небезопасного крепления детских кресел
Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

 Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают
Эксперт считает, что Россия играет ключевую роль в восстановлении Сирии

Эксперт считает, что Россия играет ключевую роль в восстановлении Сирии

В лидеры Верной оппозиции Ее Величества прочат женщин, солдата и «демона Амона»

В лидеры Верной оппозиции Ее Величества прочат женщин, солдата и «демона Амона»
20:42   25 Декабря 2019
Весь мир

ПНС Ливии нарушило условия соглашения, которое наделяло его властью

ПНС Ливии нарушило условия соглашения, которое наделяло его властью

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии было создано в 2016 году согласно Схиратскому соглашению,  чтобы взять на себя функции исполнительной власти на время переходного периода. В документе прописывались обязанности исполнительных и законодательных органов Ливии. Однако ПНС не выполняет как минимум 12 из 32 пунктов соглашения.

Так, соглашение обязывает органы власти  бороться с терактами в любых формах, перекрывать все источники финансирования терроризма, также они обязывались распустить вооруженные формирования, а их членов - интегрировать в гражданские и военные государственные институты. При этом бывшим боевикам запрещалось создавать военные или паравоенные группировки и организации.

В реальности в составе «министерств» ПНС - все те же бандформирования, сохранившие свои названия и даже логотипы. Они ведут вооруженные разборки за влияние, терроризируя мирных жителей. В докладах ООН не раз сообщалось об убийствах, похищениях людей, пытках, которые совершали члены ПНС.

Кроме того, в Схиратском соглашении были определены сроки мандата ПНС. Предполагалось, что временный орган власти просуществует до принятия в стране проекта конституции, то есть не больше двух лет. Срок ПНС истек еще в начале 2018 года. Поэтому сейчас ПНС Ливии нельзя считать легитимной властью.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#ливия #террористы #пнс ливии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...