Сбербанк отчитался о передаче в «Яндекс» «золотой акции»

Сбербанк передал в «Яндекс» «золотую акцию» компании. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу банка.

«Передали 23 декабря», — цитирует агентство слова представителя пресс-службы.

Соответствующую информацию также подтвердили в «Яндексе». В компании указали, что «золотая акция» будет передана в Фонд общественных интересов после его регистрации.

Ранее правление Сбербанка одобрило сделку, в рамках которой предполагается продажа «золотой акции» «Яндекса» обратно этой компании по цене приобретения, равняющейся одному евро.