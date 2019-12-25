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19:29   25 Декабря 2019
Россия

Сбербанк отчитался о передаче в «Яндекс» «золотой акции»

Сбербанк отчитался о передаче в «Яндекс» «золотой акции»

Сбербанк передал в «Яндекс» «золотую акцию» компании. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу банка.

«Передали 23 декабря», — цитирует агентство слова представителя пресс-службы. 

Соответствующую информацию также подтвердили в «Яндексе». В компании указали, что «золотая акция» будет передана в Фонд общественных интересов после его регистрации.

Ранее правление Сбербанка одобрило сделку, в рамках которой предполагается продажа «золотой акции» «Яндекса» обратно этой компании по цене приобретения, равняющейся одному евро.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #сбербанк #общество #яндекс

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