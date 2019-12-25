Выбитые под пытками слова пленного о ЧВК «Вагнера» в Ливии нужны Эрдогану для ввода войск

Показания пожилого пленного летчика о якобы присутствующей в Ливии ЧВК «Вагнера» нужны Эрдогану, чтобы он смог оправдать нахождение в Ливии турецких военных. Таким мнением поделился с ФАН доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова и член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Ранее стало известно, что террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии захватили в плен военного летчика Ливийской национальной армии (ЛНА) Амера Джагими Урфи. Мужчину жесткого пытали, после чего он на камеру рассказал о ЧВК «Вагнера» и о французских специалистах, которые занимаются прослушкой, наблюдением и логистической поддержкой.

Перенджиев отметил, что вряд ли стоит доверять словам, которые человек произносит после физических мучений.

«Здесь главное, что хотят услышать от него те, кто этим пыткам его подвергают. ПНС и Турция все время пытаются доказать, что ЧВК «Вагнер» помогает Халифе Хафтару (главе ЛНА – ред.). На самом деле здесь идет речь не о том, чтобы противодействовать какой-то ЧВК. Главное в этой теме — очередная попытка обосновать нахождение в Ливии турецких военных», — сказал Перенджиев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова выслать военнослужащих для поддержки нелегитимного ПНС Ливии. При том, что Турция уже, нарушая резолюцию ООН о запрете на вооружение для Ливии, поставляет Триполи оружие, технику и переправляет туда боевиков из Сирии.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара ведет в Триполи контртеррористическую операцию «Аль-Карама» с 2014 года. В настоящий момент ЛНА успешно продвигается в Триполи, освобождая город от террористов ПНС.