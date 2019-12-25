Боевик «Исламского государства» продолжает преступную деятельность под флагом курдов

Активисты Евфратского центра против насилия и терроризма (Euphrates Center Against Violence and Terrorism - ECAVT) обнародовали информацию об одном из полевых командиров «Исламского государства» (ИГ) – группировки, запрещенной в РФ. Мухаммед Рамадан Ид аль-Муслех, также известный как ад-Дабаа, дезертировал из САА, был членом ИГ*, попал к курдам, но не бросил преступную деятельность до сих пор, оставаясь под прикрытием курдских покровителей, сообщает Федеральное агентство новостей.

В переводе с арабского «Ад-Дабаа» означает «гиена». Он родился на востоке провинции Дейр-эз-Зор, в населенном пункте Шхиль. Ад-Дабаа был членом Сирийской арабской армии (САА), но после «арабской весны» попытался дезертировать. За это его поместили в тюрьму «Седная», где ад-Дабаа пробыл до 2014 года, после чего вернулся в свой родной город.

Старший брат ад-Дабаа Рамадан аль-Муслех вместе с боевиками ИГ* участвовал в нападении на казармы правительственных войск в населенном пункте Айяш. В ходе операции он погиб, после чего Мухаммед Рамадан Ид аль-Муслех решил вступить в «Исламское государство»*. Он сумел завоевать уважение в группировке и даже работал в амнияте, своеобразных «силах безопасности» ИГ*.

После того, как на территорию, контролируемую «Исламским государством»*, пришли курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) и силы коалиции США, большинство террористов перешли на сторону курдов. Так поступил и ад-Дабаа, поменяв черный флаг на желтый.

Среди курдов «гиена» также смог завоевать доверие и занять почетное место в группировке. Вскоре, ад-Дабаа уже участвовал в операциях по вывозу незаконно добытой нефти. ECAVT сообщают, что в качестве доказательства своей преданности лидеру SDF, полевому командиру Хавалю Фирзату, ад-Дабаа осуществлял казнь работников на нефтегазовом месторождении «Ат-Танак».

Активисты ECAVT опубликовали документ SDF, который давал разрешение ад-Дабаа носить оружие.

«Удостоверение предназначено для внимания бойцов на всех военных постах — содействуйте деятельности их товарища Мухаммеда Рамадана аль-Муслеха, который работает в военном ведомстве на территории Хаджина. При нем оружие: автомат Калашникова №617179 и пистолет типа 16/9, №106820. Автомобиль — Hyundai H100», — написано в удостоверении.

Благодаря Фирзату, Мухаммед Рамадан Ид аль-Муслех начал получать свою долю от незаконной добычи нефти на нескольких месторождениях провинции Дейр-эз-Зор. Часть своих денег ад-Дабаа использует, чтобы поддерживать деятельность «спящих ячеек» ИГ* по всей Сирии, снабжая их оружием. Под покровительством SDF ад-Дабаа поддерживает контакт с «эмиром» «Исламского государства»* в Сирии по имени Абу Вард Ираки.

Контрабанды нефти и связей с террористами ад-Дабаа оказалось недостаточно. Он также является главарем целой банды, которая занимается рэкетом в родном городе «гиены» — Шхиле. Бандиты также обирают еще несколько соседских населенных пунктов.

После того, как деятельность Мухаммеда Рамадана Ид аль-Муслеха начала касаться крупных денег, в SDF забеспокоились. Как сообщает ECAVT, курдские «силы безопасности» в ходе рейда арестовали ад-Дабаа за присвоение им порядка миллиарда сирийских фунтов (почти 2 миллиона долларов по курсу на момент задержания). Однако, с помощью крупных взяток и связей в верхушке SDF Мухаммед Рамадан Ид аль-Муслех снова оказался на свободе и продолжает преступную деятельность в настоящий момент.

Ад-Дабаа – один из тысячи боевиков ИГ*, которые находятся в данный момент на свободе и продолжают заниматься контрабандой, рэкетом и иной преступной деятельностью, прикрываясь взятками и влиятельными друзьями. Данные ECAVT показывают, какой извилистый и скользкий путь прошел Мухаммед Рамадан Ид аль-Муслех, и на что еще может пойти «гиена», ради своей выгоды и денег.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена в РФ