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18:22   25 Декабря 2019
Весь мир

Крым и Сирия поборются с экономической блокадой Запада с помощью апельсинов и вина

Крым и Сирия поборются с экономической блокадой Запада с помощью апельсинов и вина

Соглашение о создании Крымско-Сирийского торгового дома и совместной судоходной транспортной компании пойдет на пользу экономикам сторон в условиях западных санкций. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» высказал член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

«Это хорошее решение, — сказал сенатор. — Это позволяет Крыму и Сирии выстраивать отношения в экономической сфере. Что касается сирийских товаров, то это субтропики. Там произрастают товары, которых в Крыму нет. Те же самые мандарины, апельсины и прочее. Со своей стороны мы можем поставлять то, чего нет в качественном варианте в Сирии: виноград, вина крымские. У нас зерно очень высокого качества. Это товарное сотрудничество очень положительно для нас. Особенно, что мы находимся в условиях экономической блокады со стороны в кавычках цивилизованных стран».

Сразу в двух чтениях в среду, 25 декабря, Госсовет Крыма принял закон о соглашении между Совмином республики и Минэкономики и внешней торговли САР о торговом сотрудничестве. Соглашение подписано на пять лет.

В июне этого года Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. В Совете ЕС отметили, что ограничения распространяются на импорт продукции, инвестиций в Крым, сферы туризма, а также экспорта продукции и технологий в регион.

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Автор: Максим Сахаров
#сирия #крым #цеков

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