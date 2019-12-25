Крым и Сирия поборются с экономической блокадой Запада с помощью апельсинов и вина

Соглашение о создании Крымско-Сирийского торгового дома и совместной судоходной транспортной компании пойдет на пользу экономикам сторон в условиях западных санкций. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» высказал член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

«Это хорошее решение, — сказал сенатор. — Это позволяет Крыму и Сирии выстраивать отношения в экономической сфере. Что касается сирийских товаров, то это субтропики. Там произрастают товары, которых в Крыму нет. Те же самые мандарины, апельсины и прочее. Со своей стороны мы можем поставлять то, чего нет в качественном варианте в Сирии: виноград, вина крымские. У нас зерно очень высокого качества. Это товарное сотрудничество очень положительно для нас. Особенно, что мы находимся в условиях экономической блокады со стороны в кавычках цивилизованных стран».

Сразу в двух чтениях в среду, 25 декабря, Госсовет Крыма принял закон о соглашении между Совмином республики и Минэкономики и внешней торговли САР о торговом сотрудничестве. Соглашение подписано на пять лет.

В июне этого года Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. В Совете ЕС отметили, что ограничения распространяются на импорт продукции, инвестиций в Крым, сферы туризма, а также экспорта продукции и технологий в регион.