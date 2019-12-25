Турция отправила самолет с оружием для террористов ПНС Ливии

Анкара продолжает снабжать боевиков так называемого Правительства национального согласия Ливии вооружением и военными инструкторами. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает Федеральное агентство новостей, ссылаясь на данные портала FlightRadar24.

По информации СМИ, в среду в подконтрольном боевикам аэропорту «Мисурата» приземлился Boeing 747–412, который вылетел из Стамбула для поставки оружия. Турция уже поставляла террористам ПНС Ливии боеприпасы, военную технику и инструкторов. Боевики этой организации были неоднократно уличены с в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство», «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане».

Согласно расследованию Федерального агентства новостей, первая крупная поставка военной техники, оружия и боеприпасов из Анкары была произведена в середине мая. Судно Amazon под флагом Молдавии прибыло в порт Триполи и доставило партию турецких бронемашин MRAP Kirpi II и Vuran, предназначенных для бандформирований, поддерживающих ПНС. Агентство выявило и другие случаи сотрудничества между Анкарой и ПНС Ливии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган не отрицает, что его страна активно помогает ливийским боевикам из ПНС Ливии. Он подчеркнул, что Турция незамедлительно перебросит войска в Ливию, если ее об этом попросят.

Ливия оказалась расколотой после свержения международной коалицией во главе с США лидера государства Муаммара Каддафи в 2011 году. Большую часть Ливии контролирует законно избранное Временное правительство. Западная часть осталась подконтрольна бандформированиям, объединенным в ПНС, лидерами которых являются выходцы из ИГ, «Аль-Каиды» (запрещены в РФ) и других террористических организаций. Против боевиков нацелена операция Ливийской национальной армии (ЛНА). Время от времени СМИ публикуют информацию, что в антитеррористической операции участвует российская ЧВК «Вагнер», но при проверке все эти данные не находят подтверждения.