Пытки террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вынудили пленного летчика Ливийской национальной армии (ЛНА) Амера Джагима Урфи рассказать то, что нужно террористам — про ЧВК «Вагнер», пишет «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что его МиГ-23 сбили 7 декабря над Триполи в районе аз-Завии. Боевики ПНС использовали турецкое ПВО Hisar. Подконтрольные «МВД» бандитских «властей» боевики захватили его в своей тюрьме. Здесь они продолжают издеваться над пожилым военнослужащим.

GNA militias capture LNA pilot who ejected his fighter jet moments before it crashed over Al-Zawiya, West Libya. #Libya pic.twitter.com/vRy70esGif