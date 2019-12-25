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 Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»
18:31   25 Декабря 2019
Весь мир

Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

Пытки террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вынудили пленного летчика Ливийской национальной армии (ЛНА) Амера Джагима Урфи рассказать то, что нужно террористам — про ЧВК «Вагнер», пишет «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что его МиГ-23 сбили 7 декабря над Триполи в районе аз-Завии. Боевики ПНС использовали турецкое ПВО Hisar. Подконтрольные «МВД» бандитских «властей» боевики захватили его в своей тюрьме. Здесь они продолжают издеваться над пожилым военнослужащим.

Так, они «выбили» у него рассказ о ЧВК «Вагнер», которая, по его словам, находится в африканской республике. Силой выбитые утверждения гласят, что бойцы группы помогают оперативной группе «Тархуна» в составе артиллерийских, минометных батарей и снайперских групп. В своем рассказе пленный утверждает, что российские экипажи управляют системами противо-воздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

С момента свержения ливийского правителя Муаммара Каддафи в 2011 году  Ливия погрузилась в кризис. Северо-запад контролирует так называемое ПНС Ливии, сформированное из выходцев из террористических организаций «Аль-Каида»*, «Братья-мусульмане»* и «Исламское государство»* (запрещены в России). Лишь 12 стран-участниц ООН поддерживают бандитские «власти».

Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

Остальная часть страны находится под протекцией демократически избранной Палаты представителей. В ее интересах действует Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара. В 2014 году стартовала контртеррористическая операция «Аль-Карама», призванная освободить африканское государство от боевиков. В апреле 2019 года армия Хафтара взялась за освобождение захваченного ПНС Триполи. По данным некоторых СМИ, в контртеррористической операции ЛНА помогает ЧВК «Вагнера», однако подтверждения этому нет.

* «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и «Исламское государство» — террористический организации, запрещены на территории России.

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Автор: Анна Манц
#ливия #пытки #пнс ливии

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