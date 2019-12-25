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18:02   25 Декабря 2019
Россия

Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко

Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко

Российский лидер Владимир Путин уволил нескольких руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС, а также назначил нескольких начальников в правоохранительные органы. Об этом стало известно после публикации соответствующего указа на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 25 декабря. 

Согласно указу, который был подписан президентом России, от должностей были освобождены начальник УВД на Московском метрополитене генерал-майор Николай Савченко, начальник управления кадров ФСИН полковник Александр Пирогов и прокурор Омской области Анастас Спиридонов.

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Автор: Софья Белоцерковская
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