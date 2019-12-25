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17:49   25 Декабря 2019
Весь мир

США наложат на Турцию санкции, хоть и опасаются ее сближения с Россией

США наложат на Турцию санкции, хоть и опасаются ее сближения с Россией

Вашингтон намерен ввести санкции против Анкары, несмотря на опасения президентской администрации и Государственного департамента, сообщил The Wall Street Journal 25 декабря.

По мнению американских госорганов, наложение ограничительных мер подтолкнут Турцию к более тесному сотрудничеству с Россией. Но несмотря на это правительство Америки все же решило не отказываться от излюбленной санкционной политики.

Напомним, что причиной для этого стало не только приобретение турецкой стороной российских ЗРК С-400, но и операция «Источник мира» в Сирии, которая стартовала 9 октября. Она направлена против курдов из «Демократических сил Сирии» (SDF), которые под предлогом освобождения восточных районов Сирийской Арабской Республики от «Исламского государства»* (запрещено в России) попросту оккупировали территории.

США наложат на Турцию санкции, хоть и опасаются ее сближения с Россией

В то время как Сирийская арабская армия, ВКС РФ и дружественные им силы действительно боролись с террористической угрозой, курды-боевики переманивали членов ИГ* в свои ряды, обещая высокие посты. Самых оголтелых фанатиков они нейтрализовали, либо переформатировали в «спящие ячейки» под управлением западных спецслужб.

17 октября Анкара и Вашингтон достигли договоренности о перемирии. Турецкая сторона приостановила операцию «Источник мира» на 120 часов. Курдские радикалы же за этот период должны были покинуть захваченные территории. В противном случае, турецкие военные продолжили бы наступление до полного освобождения земель.

22 октября глава Турции Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. На встрече они пришли к соглашению о создании 30-километровой зоны безопасности в северной части арабской республики. Тогда курдским радикалам дали 150 часов, чтобы покинуть буферную зону. После этого силы Турции и России приступили к патрулированию территории.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#россия #сша #сирия #санкции #турция #курды

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