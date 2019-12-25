Первый поезд, проехавший в Крым через Керченский пролив, отправился в обратный путь

Поезд «Таврия», который первым проехал в Крым через Керченский пролив, отправился в обратный путь по маршруту Севастополь – Санкт-Петербург.

В понедельник, 23 декабря, было официально открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первый поезд прошел по нему в ночь на 25 декабря. Проследовав через Крым, поезд прибыл в Севастополь в 09:21 утра.

Поезд отправился в обратный путь в среду, 25 декабря, в 15:55. Проводники поезда «Таврии» поделились своими впечатлениями с корреспондентами ТАСС.

«Дорога сюда прошла вроде бы хорошо. Жалко только, что в Севастополе времени мало: не погулять. Будем надеяться, что в будущем такая возможность будет», — заявил проводник Иван Сысоев.

Жители Севастополя встретили первый пассажирский поезд, который прошел через Крымский мост, выступлением артистов Ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Жители Севастополя наблюдали за прибытием поезда с близлежащих улиц и с моста, проходящего над железной дорогой.

Поезд «Таврия» преодолел 2741 километр за 43,5 часа. Также во вторник, 24 декабря, вечером в Симферополь из Москвы отправился второй пассажирский поезд, который прибудет в крымскую столицу через 33 часа. Старт движению поездов по Крымскому мосту в понедельник, 23 декабря, дал президент Владимир Путин.