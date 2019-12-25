Глава АТОР прогнозирует кардинальные изменения рынка туроператоров в 2020 году

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

 Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко

Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко
Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

 Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают
Союз Турции и ПНС Ливии спровоцирует теракты и убийства в Греции и Египте

Союз Турции и ПНС Ливии спровоцирует теракты и убийства в Греции и Египте

 Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»
Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

 Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко

Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко
Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

 Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают
Союз Турции и ПНС Ливии спровоцирует теракты и убийства в Греции и Египте

Союз Турции и ПНС Ливии спровоцирует теракты и убийства в Греции и Египте

 Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»
17:29   25 Декабря 2019
Россия

Глава АТОР прогнозирует кардинальные изменения рынка туроператоров в 2020 году

Глава АТОР прогнозирует кардинальные изменения рынка туроператоров в 2020 году

Исполнительный директор Ассоциации туристических операторов России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о будущем рынка туроператоров на брифинге «Новая эпоха туристической отрасли. Что ждет нас в 2020 году» 25 декабря.

По ее словам, классический туроперейтинг будет меняться из-за быстрого развития технологий, а также из-за роста значимости средств коммуникации для туристов. Причем прогнозы на тему того, как именно рынок может измениться, будут только примерными.

«Этот процесс начнется уже через несколько дней после начала 2020 года», — указала глава АТОР.

Вместе с тем, пакетные туры теряют популярность среди потребителей. По ее словам, такая система недостаточно эффективна, поэтому спрос на них будет падать с каждым годом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#атор #изменения #рынок

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...