Глава АТОР прогнозирует кардинальные изменения рынка туроператоров в 2020 году

Исполнительный директор Ассоциации туристических операторов России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о будущем рынка туроператоров на брифинге «Новая эпоха туристической отрасли. Что ждет нас в 2020 году» 25 декабря.

По ее словам, классический туроперейтинг будет меняться из-за быстрого развития технологий, а также из-за роста значимости средств коммуникации для туристов. Причем прогнозы на тему того, как именно рынок может измениться, будут только примерными.

«Этот процесс начнется уже через несколько дней после начала 2020 года», — указала глава АТОР.

Вместе с тем, пакетные туры теряют популярность среди потребителей. По ее словам, такая система недостаточно эффективна, поэтому спрос на них будет падать с каждым годом.