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 Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

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17:20   25 Декабря 2019
Россия

Главы МИД РФ и Чили отметили наличие надежного фундамента взаимодействия стран

Главы МИД РФ и Чили отметили наличие надежного фундамента взаимодействия стран

Министры иностранных дел РФ и Чили обменялись поздравительными телеграммами в связи с 75-летием установления российско-чилийских дипломатических отношений. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства РФ. По его словам, Сергей Лавров и Теодоро Рибера выразили настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и Сантьяго.

«Отметили значительный путь становления и развития двусторонних связей, дали высокую оценку их нынешнему состоянию», — добавили в МИД РФ.

Сергей Лавров, в частности, отметил наличие надежного фундамента взаимодействия с Чили как в двустороннем, так и многостороннем форматах, включая ООН, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, существующие механизмы диалога между РФ и интеграционными объединениями Латинской Америки.

Теодоро Рибера, в свою очередь, акцентировал созвучность позиций Москвы и Сантьяго по значимым международным темам, отметил важность последовательной реализации потенциала двусторонних торгово-экономических связей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сотрудничество #общество #чили

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