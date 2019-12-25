САА освободила от боевиков «ан-Нусры» шесть деревень на юге Идлиба

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

 Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко

Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко
Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

 Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают
Союз Турции и ПНС Ливии спровоцирует теракты и убийства в Греции и Египте

Союз Турции и ПНС Ливии спровоцирует теракты и убийства в Греции и Египте

 Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»
Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

 Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко

Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко
Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

 Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают
Союз Турции и ПНС Ливии спровоцирует теракты и убийства в Греции и Египте

Союз Турции и ПНС Ливии спровоцирует теракты и убийства в Греции и Египте

 Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»
17:05   25 Декабря 2019
Весь мир

САА освободила от боевиков «ан-Нусры» шесть деревень на юге Идлиба

САА освободила от боевиков «ан-Нусры» шесть деревень на юге Идлиба

Сирийская арабская армия (САА) ликвидировала группу террористов запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» в южной части провинции Идлиб. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Подразделения САА продолжают операцию против «Джебхат ан-Нусра»*. В ходе операции были ликвидированы боевики, которые скрывались в деревнях Крати, Фарван, Хараки, Хатайя, Таль-аль-Хомси и Аль-Бурдж. Все шесть деревень, которые страдали от присутствия террористов, были освобождены за 24 часа.

Подразделения сирийской армии проверили освобожденные населенные пункты на предмет самодельных взрывных устройств и ловушек, которые могли быть оставлены террористами.

Накануне силами САА были освобождены населенные пункты Медресе, Умм-ат-Тина, Харран, Бернан, Рафа и Катра в юго-восточной части Идлиба. В ходе операции были разрушены штаб-квартиры террористов, а также уничтожены их склады с оружием.

В настоящий момент сирийская армия продолжает освобождение от террористов «Джебхат ан-Нусры»* в районах провинций Идлиб и Хама. Как правило, все операции оканчиваются успешно, у САА есть все шансы освободить все оккупированные террористами районы.

*«Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, запрещена в РФ

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#сирия #сирийская арабская армия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...