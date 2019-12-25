САА освободила от боевиков «ан-Нусры» шесть деревень на юге Идлиба

Сирийская арабская армия (САА) ликвидировала группу террористов запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» в южной части провинции Идлиб. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Подразделения САА продолжают операцию против «Джебхат ан-Нусра»*. В ходе операции были ликвидированы боевики, которые скрывались в деревнях Крати, Фарван, Хараки, Хатайя, Таль-аль-Хомси и Аль-Бурдж. Все шесть деревень, которые страдали от присутствия террористов, были освобождены за 24 часа.

Подразделения сирийской армии проверили освобожденные населенные пункты на предмет самодельных взрывных устройств и ловушек, которые могли быть оставлены террористами.

Накануне силами САА были освобождены населенные пункты Медресе, Умм-ат-Тина, Харран, Бернан, Рафа и Катра в юго-восточной части Идлиба. В ходе операции были разрушены штаб-квартиры террористов, а также уничтожены их склады с оружием.

В настоящий момент сирийская армия продолжает освобождение от террористов «Джебхат ан-Нусры»* в районах провинций Идлиб и Хама. Как правило, все операции оканчиваются успешно, у САА есть все шансы освободить все оккупированные террористами районы.

*«Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, запрещена в РФ