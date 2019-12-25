Уровень инфляции к концу декабря составил 3,1 процента, указали в Росстате

Инфляция за период с начала года по 23 декабря оказалась на уровне 3,1 процента, сообщили в Росстате 25 декабря. Годовой показатель замедлился до 3,2 процентов, добавили в сообщении.

Инфляция в России с 17 по 23 декабря составила 0,2% С начала декабря инфляция составила 0,4%, с начала года - 3,1%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,6%, в том числе на огурцы - 13,4%, помидоры - 3,0%. Цены на бензин автомобил... https://t.co/YKtCfTrmTx — ФИНАМ (@finam_blog) December 25, 2019

Напомним, что министерство экономического развития по результатам уходящего года ожидает инфляцию на уровне 3–3,1 процента. Глава ведомства Максим Орешкин также заявлял, что в первом квартале будущего года они и вовсе может упасть ниже двух с половиной процентов.

«Мы сейчас видим риски того, что инфляция в следующем году будет ниже, чем в нашем базовом сценарии [то есть три процента]. Мы сейчас идем ниже той траектории, которая у нас заложена в прогнозе», — сообщал он.

По словам министра, инфляции «просто неоткуда взяться» из-за негативного импульса в области кредитования.