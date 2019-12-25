Уровень инфляции к концу декабря составил 3,1 процента, указали в Росстате

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

 Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко

Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко
Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

 Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают
Союз Турции и ПНС Ливии спровоцирует теракты и убийства в Греции и Египте

Союз Турции и ПНС Ливии спровоцирует теракты и убийства в Греции и Египте

 Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»
Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

 Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко

Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко
Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

 Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают
Союз Турции и ПНС Ливии спровоцирует теракты и убийства в Греции и Египте

Союз Турции и ПНС Ливии спровоцирует теракты и убийства в Греции и Египте

 Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»
17:13   25 Декабря 2019
Россия

Уровень инфляции к концу декабря составил 3,1 процента, указали в Росстате

Уровень инфляции к концу декабря составил 3,1 процента, указали в Росстате

Инфляция за период с начала года по 23 декабря оказалась на уровне 3,1 процента, сообщили в Росстате 25 декабря. Годовой показатель замедлился до 3,2 процентов, добавили в сообщении.

Напомним, что министерство экономического развития по результатам уходящего года ожидает инфляцию на уровне 3–3,1 процента. Глава ведомства Максим Орешкин также заявлял, что в первом квартале будущего года они и вовсе может упасть ниже двух с половиной процентов.

«Мы сейчас видим риски того, что инфляция в следующем году будет ниже, чем в нашем базовом сценарии [то есть три процента]. Мы сейчас идем ниже той траектории, которая у нас заложена в прогнозе», — сообщал он.

По словам министра, инфляции «просто неоткуда взяться» из-за негативного импульса в области кредитования.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#инфляция #росстат

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...