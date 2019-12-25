Nation News выявили главных уклонистов среди представителей «либеральной» тусовки в РФ

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

 Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко

Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко
Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

 Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают
Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

 Крым и Сирия поборются с экономической блокадой Запада с помощью апельсинов и вина

Крым и Сирия поборются с экономической блокадой Запада с помощью апельсинов и вина
Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

 Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко

Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко
Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

 Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают
Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

 Крым и Сирия поборются с экономической блокадой Запада с помощью апельсинов и вина

Крым и Сирия поборются с экономической блокадой Запада с помощью апельсинов и вина
17:44   25 Декабря 2019
Россия

Nation News выявили главных уклонистов среди представителей «либеральной» тусовки в РФ

Nation News выявили главных уклонистов среди представителей «либеральной» тусовки в РФ

Nation News перечислило «оппозиционеров», которые ежедневно доказывают, что их мало интересует судьба своей Родины. Соответствующая статья была опубликована в среду, 25 декабря. 

Сыновья либералов привыкли прикрываться деньгами и статусом своих родителей. Им не стыдно годами игнорировать повестки и использовать любые средства, чтобы уклониться от призыва. Большинство представителей либеральной тусовки никогда не служили в армии,  что не мешает им кричать о любви к России.

Редакция Nation News перечислила главных уклонистов в нашей стране, среди которых есть как молодые активисты, так и дети «несистемных» политиков и «оппозиционеров», которые делают все возможное для дестабилизации страны на деньги Запада. 

По данным СМИ, сын главреда «Эха Москвы» Алексей Венедиктов-младший, чтобы избежать службы в армии, уехал жить за границу. Как выяснилось, живет он там лишь по документам, а сам работает в одной из московских кальянных и проклинает в социальных сетях жителей Кавказа. 

лл

Сын оппозиционера Бориса Немцова Антон Немцов унаследовал от покойного отца нелюбовь ко всему армейскому. Решив жить строго по заветам папы, Немцов-младший женился и завел ребенка, а вот служба в армии в его планы не входит. В одном из интервью он признался, что собирается посвятить себя политике. Очевидно, что отдавать долг Родине Антон не собирается. 

Еще один «оппозиционер» Дмитрий Гудков не служил в армии, но он хотя бы получил звание офицера запаса на военной кафедре вуза, в котором учился. В 2012 году он попытался завладеть казенной квартирой, выдавая свою супругу «за жену офицера, не обеспеченного жильем». Обман быстро обнаружили. Гудковым так и не удалось провернуть схему.

Коллега Гудкова «по цеху» — активист Илья Яшин — также оказался замешан в «армейском скандале». До 27 лет он успешно уклонялся от службы в армии, сумев миновать призывной возраст. Ему настолько была неинтересна армия, что, заняв пост председателя военной призывной комиссии, он посетил лишь три заседания из 15.

Недавно разгорелся скандал с менеджером проектов признанного иногагентом ФБК Русланом Шаведдиновым, которого после обысков отправили служить на новую Землю. Он, продолжая традицию либералов, оказался злостным уклонистом. ФБК так и не удалось «спасти» очередного безответственного уклониста. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #армия #политика #общество #призыв #либералы #уклонисты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...