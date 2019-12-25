Nation News перечислило «оппозиционеров», которые ежедневно доказывают, что их мало интересует судьба своей Родины. Соответствующая статья была опубликована в среду, 25 декабря.

Сыновья либералов привыкли прикрываться деньгами и статусом своих родителей. Им не стыдно годами игнорировать повестки и использовать любые средства, чтобы уклониться от призыва. Большинство представителей либеральной тусовки никогда не служили в армии, что не мешает им кричать о любви к России.

Редакция Nation News перечислила главных уклонистов в нашей стране, среди которых есть как молодые активисты, так и дети «несистемных» политиков и «оппозиционеров», которые делают все возможное для дестабилизации страны на деньги Запада.

По данным СМИ, сын главреда «Эха Москвы» Алексей Венедиктов-младший, чтобы избежать службы в армии, уехал жить за границу. Как выяснилось, живет он там лишь по документам, а сам работает в одной из московских кальянных и проклинает в социальных сетях жителей Кавказа.

Сын оппозиционера Бориса Немцова Антон Немцов унаследовал от покойного отца нелюбовь ко всему армейскому. Решив жить строго по заветам папы, Немцов-младший женился и завел ребенка, а вот служба в армии в его планы не входит. В одном из интервью он признался, что собирается посвятить себя политике. Очевидно, что отдавать долг Родине Антон не собирается.

Еще один «оппозиционер» Дмитрий Гудков не служил в армии, но он хотя бы получил звание офицера запаса на военной кафедре вуза, в котором учился. В 2012 году он попытался завладеть казенной квартирой, выдавая свою супругу «за жену офицера, не обеспеченного жильем». Обман быстро обнаружили. Гудковым так и не удалось провернуть схему.

Коллега Гудкова «по цеху» — активист Илья Яшин — также оказался замешан в «армейском скандале». До 27 лет он успешно уклонялся от службы в армии, сумев миновать призывной возраст. Ему настолько была неинтересна армия, что, заняв пост председателя военной призывной комиссии, он посетил лишь три заседания из 15.

Недавно разгорелся скандал с менеджером проектов признанного иногагентом ФБК Русланом Шаведдиновым, которого после обысков отправили служить на новую Землю. Он, продолжая традицию либералов, оказался злостным уклонистом. ФБК так и не удалось «спасти» очередного безответственного уклониста.