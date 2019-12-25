США могут агрессивно отреагировать на иранских военных в Сирии — эксперт

Заявление Тегерана о готовности помочь Дамаску в выводе американских войск из Сирии чревато боевыми столкновениями, поэтому предложение стоит рассматривать как камень, брошенный в сторону Вашингтона, но не более того. Об этом в комментарии «ПолитРоссии» заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, у Ирана есть региональные интересы и большие сложности с США. Тегеран может помочь Дамаску вывести американских солдат с сирийских территорий, но только путем военного давления. Однако в таком случае начнется открытое боестолкновение США с Ираном.

«Это заявление носит, скорее, ярко выраженный политический характер, демонстрирующий позицию Ирана по отношению к американским войскам, которые находятся на территории Сирии незаконно», — считает эксперт.

Ранее советник иранского верховного лидера Али Акбар Велаяти заявил, что Тегеран готов помочь Дамаску вывести незаконно находящихся в САР американские войска, если сирийские власти об этом попросят. С одной стороны Иран поддержал Сирию, но с другой – создал сложности с США, ведь степень агрессии американских представителей сложно предсказать.