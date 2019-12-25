Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

Российские либеральные СМИ регулярно берут деньги из сомнительных источников на антироссийскую деятельность. Федеральное агентство новостей изучило, кто финансирует российские СМИ, которые десятилетиями ведут информационную войну против россиян.

Согласно отчету Генерального директора Госдепа США, «Совет управляющих по вопросам вещания США» (Broadcasting Board of Governons, BBG) финансирует телеканал «Дождь» почти с начала его существования. Помимо внешнего спонсирования, телеканал живет за счет платных подписок. Однако материалы о массовых беспорядках оппозиции летом этого года на телеканале можно было посмотреть абсолютно бесплатно.

В запросе BBG к Конгрессу США в 2017 году помимо «Дождя» были указаны и другие российские СМИ – РБК и «Эхо Москвы».

Некоторые российские СМИ пишут заказные материалы по прямому указанию главного редактора. Журналисты русскоязычного издания «Медуза» с офисом в Риге должны согласовывать все свои темы с главным редактором Иваном Колпаковым или даже лично с генеральным директором проекта Галиной Тимченко. Откровенная работа в интересах частных лиц не исключает, что и «Медузу» финансируют западные спонсоры.

Как сообщает ФАН, издания The New Times, «Институт Кеннана», «Международный Центр Вудро Вильсона» и другие многочисленные структуры, связанные с Госдепом США или миллиардером Джорджем Соросом, также получает щедрые гранты от Фонда поддержки свободы прессы, который признан иноагентом в РФ.

Телеканал и медиасеть «Настоящее время», выросшие из короткой одноименной программы «Радио Свободы» и «Голоса Америки» ведут свою деятельность за счет агентства USAGM, также признан иноагентом в РФ.

Газета «Настоящее время» также не брезгует западным вмешательством. По информации ФАН, бывший сотрудник издания признался, что через десять лет работы в издании журналисты могут получить гражданство США по упрощенной системе, потому что фактически являются сотрудниками Госдепа США.

The Bell является еще один изданием, антироссийские материалы которого спонсируют США. Так, журналисты The Bell распространили заведомо ложную информацию, угрожающую корпоративной безопасности «Яндекса», тем самым косвенно нанесли российскому IT-гиганту ущерб в миллиард долларов.

Бывший сотрудник «Новой газеты» рассказал ФАН, что издание регулярно публикует заказные материалы по указанию беглого олигарха Михаила Ходорковского. По словам сотрудника, одно «расследование» стоит два миллиона рублей, хотя для «своих» скидка может доходить до миллиона рублей. Он добавил, что за подобными услугами обращаются криминальные авторитеты, чиновники, сотрудники компаний.

Неудивительно, что «Новая газета» неоднократно отвечала в суде за клевету и дезинформацию. Издание несколько раз проигрывало суды, после которых выплачивало компенсации и опровергало свои фейки. Более того, в ходе собственного расследования сотрудники ФАН выяснили, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков связан с террористической группировкой «Исламское государство», запрещенной в РФ.