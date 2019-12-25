Эрдоган заявлениями о ЧВК «Вагнер» хочет отвлечь внимание от пересылки боевиков в Ливию

Снабжающий боевиками так называемое ПНС Ливии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в африканской стране находятся около двух тысяч бойцов ЧВК «Вагнер».

На пресс-конференции в Тунисе Эрдоган заявил, что Турция готова отправить свои вооруженные силы для поддержки ПНС. А также отметил, что в Ливии уже находится ЧВК «Вагнер» из России.

Про турецкую ЧВК «SADAT» и поставку Анкарой вооружения террористам в обход эмбарго Совбеза ООН Эрдоган предпочел умолчать, отвлекая внимание громкими заявлениями о ЧВК «Вагнер».

Ранее возглавляющий ПНС Ливии Файез Саррадж признался, что ПНС полностью зависит от военной поддержки Анкары,

После свержения международной коалицией во главе с США ливийского лидера Муаммара Каддафи страна оказалась расколотой. Большая часть Ливии находится под контролем легитимно избранного Временного правительства ( заседает в Тобруке). Тогда как запад контролируют бандформирования, объединенные в ПНС. Его лидеры - выходцы из запрещенных в РФ террористических организаций «Братья-мусульмане», ИГ, «Аль-Каида». Против террористов нацелена операция Ливийской национальной армии (ЛНА). Периодически появляется информация в СМИ о том, что в антитеррористической операции ЛНА участвует ЧВК «Вагнер», но без доказательств. Например, ранее ФАН выяснило, что одно из "расследований" было построено на фейковом видео, смонтированного из кадров, снятых в Сирии.