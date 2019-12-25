Менее 20 регионов России демонстрируют прирост населения, указала Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что естественный прирост населения зарегистрировали только в 18 регионах России из 85. Она выступила на встрече с членами Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 25 декабря.

«Сейчас естественный прирост населения фиксируется пока только в 18 регионах страны», — сказала она.

По ее словам, доля женщин в возрасте 20-29 лет за последнее десятилетие сократилось на четыре с половиной миллиона человек.

Ранее Росстат сделал прогноз, что убыль населения по итогам 2019 года обновит рекорд 11-летней давности. Также ведомство поясняло причины такой демографической ситуации. Дело в том, что большая часть рожениц представляет малочисленное поколение 1980-х годов. Помимо этого, растет и средний возраст первых родов, что сокращает возможность рождения будущих малышей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на данный момент Россия находится в демографической яме. Согласно данным Росстата, убыль населения наблюдается уже четыре года подряд. Как пояснял президент Владимир Путин, эта проблема тянется еще со времен Великой Отечественной войны и 1990-х годов.