Врач объяснила, чем опасна теплая погода зимой

Европейская зима, характеризуемая теплой погодой, создает благоприятные условия для распространения ОРВИ и гриппа. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на руководителя лаборатории НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елену Бурцеву.

Она подчеркнула, что в теплую погоду люди чаще всего посещают общественные места. Именно по этой причине возрастает риск воздушно-капельных инфекций.

Специалист добавила, что в 2019 году значительно возросло число случаев заболевания вирусными инфекциями. Это могло случиться из-за относительно высоких для декабря температур, отметила она.

Метеорологи ранее заявили, что теплая погода в центральной части России связана с приходом циклона с севера. В четверг, 19 декабря, температура воздуха в столице побила рекорд 70-летней давности, составив более шести градусов тепла.