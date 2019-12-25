Голикова отчиталась о выполнении показателей по четырем нацпроектам

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

 Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко

Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко
Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

 Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают
Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

 Крым и Сирия поборются с экономической блокадой Запада с помощью апельсинов и вина

Крым и Сирия поборются с экономической блокадой Запада с помощью апельсинов и вина
Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

 Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко

Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко
Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

 Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают
Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

 Крым и Сирия поборются с экономической блокадой Запада с помощью апельсинов и вина

Крым и Сирия поборются с экономической блокадой Запада с помощью апельсинов и вина
16:42   25 Декабря 2019
Россия

Голикова отчиталась о выполнении показателей по четырем нацпроектам

Голикова отчиталась о выполнении показателей по четырем нацпроектам

Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявила, что ключевые параметры нацпроектов «Наука», «Образование», «Здравоохранение», «Демография» выполнены.

«Все ключевые параметры четырех курируемых мной нацпроектов выполнены, но есть сложности, выявившиеся, в том числе, в ходе практической работы», — сообщила Голикова на совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Голикова отметила, что пока не удалось добиться снижения смертности до такого уровня, как планировалось, однако за 11 месяцев этого года, по предварительным данным смертность населения сократилась на 29 тысяч человек по сравнению с прошлым годом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не все показатели по нацпроектам были выполнены, однако власти РФ не будут снижать планку и добавил, что не считает целесообразным заниматься ревизией целей национального развития.

 

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#голикова #нацпроекты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...