Голикова отчиталась о выполнении показателей по четырем нацпроектам

Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявила, что ключевые параметры нацпроектов «Наука», «Образование», «Здравоохранение», «Демография» выполнены.

«Все ключевые параметры четырех курируемых мной нацпроектов выполнены, но есть сложности, выявившиеся, в том числе, в ходе практической работы», — сообщила Голикова на совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Голикова отметила, что пока не удалось добиться снижения смертности до такого уровня, как планировалось, однако за 11 месяцев этого года, по предварительным данным смертность населения сократилась на 29 тысяч человек по сравнению с прошлым годом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не все показатели по нацпроектам были выполнены, однако власти РФ не будут снижать планку и добавил, что не считает целесообразным заниматься ревизией целей национального развития.