BMW отзывает почти 20 тысяч автомобилей в России из-за дефекта
Официальный представитель BMW в России ООО «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает 19 087 тысяч автомобилей в России.
Речь идет о марках BMW X6M (серия F86) и BMW X6 (серия F16), реализованных с сентября 2017 года по настоящее время.
«Причиной отзыва транспортных средств является то, что использование детских сидений с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб ISOFIX. При сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья ISOFIX более невозможно», — заявили в компании.