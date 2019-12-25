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16:21   25 Декабря 2019
Россия

BMW отзывает почти 20 тысяч автомобилей в России из-за дефекта

BMW отзывает почти 20 тысяч автомобилей в России из-за дефекта

Официальный представитель BMW в России ООО «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает 19 087 тысяч автомобилей в России.

Речь идет о марках BMW X6M (серия F86) и BMW X6 (серия F16), реализованных с сентября 2017 года по настоящее время.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что использование детских сидений с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб ISOFIX. При сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья ISOFIX более невозможно», — заявили в компании.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #bmw

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