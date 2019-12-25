BMW отзывает почти 20 тысяч автомобилей в России из-за дефекта

Официальный представитель BMW в России ООО «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает 19 087 тысяч автомобилей в России.

Речь идет о марках BMW X6M (серия F86) и BMW X6 (серия F16), реализованных с сентября 2017 года по настоящее время.