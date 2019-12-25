Власти РФ не скорректируют целевые показатели по нацпроектам

Некоторые важные показатели по национальным проектам не достигли. Об этом в среду, 25 декабря, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе традиционной предновогодней встречи с членами правительства. Участники расширенного совещания подвели итоги 2019 года и обсудили планы работы кабинета министров на перспективу.

«Власти РФ не будут корректировать целевые показатели по нацпроектам», — сказал президент.

По его словам, система финансирования нацпроектов пока не достаточно гибка. Вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова добавила, что ключевые параметры нацпроектов «Наука», «Образование», Здравоохранение», «Демография» выполнили.