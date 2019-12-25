Власти РФ не скорректируют целевые показатели по нацпроектам
Некоторые важные показатели по национальным проектам не достигли. Об этом в среду, 25 декабря, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе традиционной предновогодней встречи с членами правительства. Участники расширенного совещания подвели итоги 2019 года и обсудили планы работы кабинета министров на перспективу.
«Власти РФ не будут корректировать целевые показатели по нацпроектам», — сказал президент.
По его словам, система финансирования нацпроектов пока не достаточно гибка. Вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова добавила, что ключевые параметры нацпроектов «Наука», «Образование», Здравоохранение», «Демография» выполнили.
Совещание с @Pravitelstvo_RF: итоги года, планы работы на перспективу https://t.co/CNT22YLSDd pic.twitter.com/fuaePFuH2p— Президент России (@KremlinRussia) 25 декабря 2019 г.