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16:14   25 Декабря 2019
Россия

Путин считает, что лишь малая часть россиян ощущает изменения к лучшему

Путин считает, что лишь малая часть россиян ощущает изменения к лучшему

Российский лидер Владимир Путин не уверен, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему. Он сделал такое заявление, подводя итоги 2019 года в рамках встречи с членами Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 25 декабря.

По его словам, реальные перемены к лучшему в жизни людей — этот тот результат, к которому должно стремиться правительство.

«Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение. Об этом говорят и опросы общественного мнения различными структурами. В том числе такими, которым мы с вами не может не доверять — это ФСО [Федеральная служба охраны]», — сказал президент.

Путин отметил, что «далеко не везде и не всегда» население России чувствует отдачу от реализации национальных проектов. Согласно данным опросов ФСО, почти треть россиян даже не слышали о нацпроектах.

«Ну как так может быть?», — прокомментировал Путин результаты исследования.

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Автор: Анна Манц
#путин #россияне #перемены #нацпроекты

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