Власти Ливии заявили, что в страну направляются террористы из Сирии

Боевики террористических организаций «Джебхат ан-Нусра»* и «Исламское государство»* переправляются в Ливию. Об этом заявил советник главы временного правительства на востоке Ливии Абдаллы ат-Тани Ареф Али Найед.

«(В начале недели) были заслуживающие доверия сообщения о перевозке находящихся в Сирии боевиков-исламистов «ан-Нусры»*, ИГ* и различных группировок в Ливию через Мисрату, чтобы воевать против Ливийской национальной армии», — заявил Ареф Али Найед, ранее являвшийся кандидатом в президенты страны.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году северо-запад и столицу страны захватили бандформирования, формально объединившиеся в так называемое Правительство национального согласия. Эти группировки связаны, в частности, с запрещенными в России международными террористическими организациями, такими как «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и ИГ.

*«Исламское государство» (ИГ), «Джебхат ан-Нусра» — террористические группировки, запрещенные в РФ