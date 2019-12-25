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16:17   25 Декабря 2019
Весь мир

МИД Польши после праздников ответит на слова Путина о политике республики в 1930-х годах

МИД Польши после праздников ответит на слова Путина о политике республики в 1930-х годах

Польское Министерство иностранных дел изучит слова российского президента Владимира Путина о политике и о заявлениях Юзефа Липского, который в 1930-х годах занимал пост посла Польши в гитлеровской Германии, после рождественских праздников и ответит на них.

Об этом в среду заявил представитель внешнеполитического ведомства Польши, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на коллегии Министерства Украины, заявил, что бывший посол Польши в Германии Липицкий, который поддерживал Гитлера и его идею выслать в Африку всех польских евреев «на вымирание», был «сволочью и антисемитской свиньей». Спикер Госдумы затем заявил, что польскому руководству следует извиниться за подобные высказывания своих дипломатов.

«Поймите, что сейчас в нашей стране праздник, святой для большинства поляков. Вероятно, после выходных будет изучена ситуация, будут проанализированы слова президента Путина и других российских чиновников, - заявил представитель МИД Польши, в ответ на вопрос российских журналистов. - Если будет принято решение о необходимости дипломатического реагирования, то это наступит не раньше пятницы».

 

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Автор: Александр Люблинский
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