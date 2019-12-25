Путин раскритиковал сбои в перестройке системы госуправления
Президент России Владимир Путин обрушился с критикой на сбои в перенастройке системы госуправления, комментируя происходящее в стране на заседании совета по стратегическому развитию национального управления.
Российский лидер убежден, что именно из-за сбоев некоторые чиновники не могут начать работать по-новому. Заседание совета прошло в среду, 25 декабря.
На встрече Владимира Путина с членами Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам обсуждаются динамика и показатели реализации нацпроектов, а также их финансирование.