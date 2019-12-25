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16:18   25 Декабря 2019
Россия

Путин раскритиковал сбои в перестройке системы госуправления

Путин раскритиковал сбои в перестройке системы госуправления

Президент России Владимир Путин обрушился с критикой на сбои в перенастройке системы госуправления, комментируя происходящее в стране на заседании совета по стратегическому развитию национального управления.

Российский лидер убежден, что именно из-за сбоев некоторые чиновники не могут начать работать по-новому. Заседание совета прошло в среду, 25 декабря.

На встрече Владимира Путина с членами Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам обсуждаются динамика и показатели реализации нацпроектов, а также их финансирование.

 

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Автор: Галина Кандинская
#путин #госуправление

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