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16:12   25 Декабря 2019
Россия

Шторм сорвал испытания артустановки фрегата «Адмирал флота Касатонов»

Шторм сорвал испытания артустановки фрегата «Адмирал флота Касатонов»

Артиллерийскую стрельбу в рамках испытаний первого серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» перенесли из-за шторма в Баренцевом море. Об этом сообщил представитель пресс-службы Северного флота. По его словам, отдельные эпизоды программы испытаний на данном этапе перенесли на более поздний срок в связи с требованием техники безопасности​​​.

«В более благоприятных погодных условиях экипаж фрегата отработает буксировку и артиллерийскую стрельбу по береговой цели», — добавили в СФ.

Сейчас волнение моря там, где находится фрегат, — пять баллов. Однако часть ходовых испытаний и проверку систем и механизмов корабля в море удалось выполнить. В течение ближайших дней во взаимодействии с авиацией Северного флота протестируют систему противовоздушной обороны и радиотехническое вооружение.

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Автор: Анатолий Кубарев
#шторм #северный флот #фрегат #адмирал касатонов

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