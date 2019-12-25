Шторм сорвал испытания артустановки фрегата «Адмирал флота Касатонов»
Артиллерийскую стрельбу в рамках испытаний первого серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» перенесли из-за шторма в Баренцевом море. Об этом сообщил представитель пресс-службы Северного флота. По его словам, отдельные эпизоды программы испытаний на данном этапе перенесли на более поздний срок в связи с требованием техники безопасности.
«В более благоприятных погодных условиях экипаж фрегата отработает буксировку и артиллерийскую стрельбу по береговой цели», — добавили в СФ.
Сейчас волнение моря там, где находится фрегат, — пять баллов. Однако часть ходовых испытаний и проверку систем и механизмов корабля в море удалось выполнить. В течение ближайших дней во взаимодействии с авиацией Северного флота протестируют систему противовоздушной обороны и радиотехническое вооружение.
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" испытал ракеты "Калибр" и "Оникс". Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов", построенный на "Северной верфи" в Петербурге, выполнил стрельбы крылатыми ракетами по морским целям в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море. pic.twitter.com/3j6dcOwIfd— Алексей Сотник (@somsok5412) 1 декабря 2019 г.