Шторм сорвал испытания артустановки фрегата «Адмирал флота Касатонов»

Артиллерийскую стрельбу в рамках испытаний первого серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» перенесли из-за шторма в Баренцевом море. Об этом сообщил представитель пресс-службы Северного флота. По его словам, отдельные эпизоды программы испытаний на данном этапе перенесли на более поздний срок в связи с требованием техники безопасности​​​.

«В более благоприятных погодных условиях экипаж фрегата отработает буксировку и артиллерийскую стрельбу по береговой цели», — добавили в СФ.