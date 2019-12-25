Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему готова направить собственные войска в Ливию для поддержки террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которое заседает в Триполи.

Ранее стало известно, что Турецкий парламент занят разработкой законопроекта, который позволит направлять турецкие войска в Ливию. В конце ноября Анкара подписала с Триполи меморандум о взаимопонимании и разделе зон в Средиземном море.

Министр иностранных дел Временного правительства Ливии в Тобруке Абд аль-Хади Хувейдж заявил, что данное соглашение не имеет силы, поскольку не одобрено единственным законно избранным органом страны — Палатой представителей, находящейся в Тобруке. Народ Ливии также отвергает подписанные соглашения между ПНС и Турцией.

Бандформирования, поддерживающие ПНС Ливии, постоянно пополняются боевиками из Сирии, которые переправляются в Ливию через Турцию. Также на турецких судах, нарушая резолюцию ООН, в Триполи доставляется военная техника и вооружение для террористов.

которое после используют против Ливийской национальной армии под предводительством фельдмаршала Халифа Хафтара.

Напомним, после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году северо-запад и столицу страны захватили бандформирования, формально объединившиеся в так называемое Правительство национального согласия. Эти группировки связаны, в частности, с запрещенными в России международными террористическими организациями, такими как «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и ИГ. Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара ведет операцию по освобождению столицы от террористов. Ряд СМИ периодически публикуют информацию о том, что в антитеррористической операции участвует ЧВК «Вагнер», но ни одно из сообщений не подтверждается.