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15:57   25 Декабря 2019
Весь мир

Турция готова направлять войска на поддержку террористов ПНС Ливии

Турция готова направлять войска на поддержку террористов ПНС Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему готова направить собственные войска в Ливию для поддержки террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которое заседает в Триполи.

Ранее стало известно, что Турецкий парламент занят разработкой законопроекта, который позволит направлять турецкие войска в Ливию. В конце ноября Анкара подписала с Триполи меморандум о взаимопонимании и разделе зон в Средиземном море.

Министр иностранных дел Временного правительства Ливии в Тобруке Абд аль-Хади Хувейдж заявил, что данное соглашение не имеет силы, поскольку не одобрено единственным законно избранным органом страны — Палатой представителей, находящейся в Тобруке. Народ Ливии также отвергает подписанные соглашения между ПНС и Турцией.

Бандформирования, поддерживающие ПНС Ливии, постоянно пополняются боевиками из Сирии, которые переправляются в Ливию через Турцию. Также на турецких судах, нарушая резолюцию ООН, в Триполи доставляется военная техника и вооружение для террористов. 

которое после используют против Ливийской национальной армии под предводительством фельдмаршала Халифа Хафтара.

Напомним, после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году северо-запад и столицу страны захватили бандформирования, формально объединившиеся в так называемое Правительство национального согласия. Эти группировки связаны, в частности, с запрещенными в России международными террористическими организациями, такими как «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и ИГ. Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара ведет операцию по освобождению столицы от террористов. Ряд СМИ периодически публикуют информацию о том, что в антитеррористической операции участвует ЧВК «Вагнер», но ни одно из сообщений не подтверждается.

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Автор: Роман Самойлов
#турция #ливия

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