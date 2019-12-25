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15:59   25 Декабря 2019
Россия

ФПК опровергла новость о том, что пассажирам с верхних полок разрешили занимать нижние

ФПК опровергла новость о том, что пассажирам с верхних полок разрешили занимать нижние

Ранее СМИ распространили новость о том, что пассажирам поездов дальнего следования разрешили сидеть на нижних полках. По данным ТАСС, «Федеральная пассажирская компания заявила», что правила перевозок не изменялись.

«Правила перевозок не менялись», — пояснили в пресс-службе ФПК.

Такой ответ ФПК означает, что пассажирам, купившим билет на верхние полки, по-прежнему необходимо спрашивать разрешения, чтобы сидеть на нижних полках.

Собеседник агентства также отметил, что, покупая проездной билет, пассажир заключает договор с транспортной компанией и соглашается на использование конкретного места. Однако, по правилам перевозок, пассажир имеет право занять другое место с согласия пассажира, оплатившего его.

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Автор: Галина Кандинская
#поезд #перевозки

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