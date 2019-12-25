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15:58   25 Декабря 2019
Россия

Для того, чтобы в России стать министром, нужен стаж более 20 лет — ученые

Для того, чтобы в России стать министром, нужен стаж более 20 лет — ученые

Средний путь по карьерной лестнице до должности главы министерства занимает 20,5 лет трудового стажа, подсчитали исследователи Государственного университета управления. Руководителем научной работы выступила глава Центра изучения российской элиты ГУУ Ольга Крыштановская, которая и рассказала о результатах работы.

«Мы посчитали среднюю скорость карьеры глав российских министерств и руководителей федеральных ведомств и служб, проанализировав карьерный путь руководителей 72 федеральных ведомств и рассчитав среднюю продолжительность их стажа на момент назначения на рассматриваемый пост», — пояснила она.

В результате также выяснилось, что средний возраст федеральных министров составляет 53 года. В то же время, их заместители в среднем младше на два с половиной года. Исследователи добавили, что нынешние министры медленнее поднимались по карьерной лестницы в сравнении со своими «замами» — в некоторых случаях разница трудового стажа превысила десять лет.

Научную работу поддержали грантом Российского фонда фундаментальных исследований. Сотрудники ГУУ использовали открытые данные о 370 людях, которые работают на «втором этаже» власти, то есть на уровне федеральных министерств, государственных ведомств и служб.

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Автор: Анна Манц
#карьера #министр #трудовой стаж

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