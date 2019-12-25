Скворцова заявила о поддержке россиянами закона о никотиносодержащих смесях

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что законопроект, который уравнивает любые никотиносодержащие смеси с обычным табаком, был подготовлен уже давно. Об этом в среду, 25 декабря, информирует «Интерфакс».

«Мы давно подготовили законопроект, который уравнивает любые никотиносодержащие смеси, электронные сигареты и различные средства доставки никотина с обычным табаком», — цитирует агентство слова министра.

Она подчеркнула, что подобную инициативу часто обсуждали на всех общественных площадках. Министр отметила, что предложение поддерживают и россияне, и правительство. Соответствующий вопрос уже рассматривается на площадке кабмина, добавила Скворцова.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ одобрил идею запрета запрета никотинсодержащей некурительноой продукции, а также пресечение ее незаконного распространения.