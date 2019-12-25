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15:59   25 Декабря 2019
Россия

Скворцова заявила о поддержке россиянами закона о никотиносодержащих смесях

Скворцова заявила о поддержке россиянами закона о никотиносодержащих смесях

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что законопроект, который уравнивает любые никотиносодержащие смеси с обычным табаком, был подготовлен уже давно. Об этом в среду, 25 декабря, информирует «Интерфакс». 

«Мы давно подготовили законопроект, который уравнивает любые никотиносодержащие смеси, электронные сигареты и различные средства доставки никотина с обычным табаком», — цитирует агентство слова министра. 

Она подчеркнула, что подобную инициативу часто обсуждали на всех общественных площадках. Министр отметила, что предложение поддерживают и россияне, и правительство. Соответствующий вопрос уже рассматривается на площадке кабмина, добавила Скворцова. 

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ одобрил идею запрета запрета никотинсодержащей некурительноой продукции, а также пресечение ее незаконного распространения.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #минздрав #скворцова #никотин

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