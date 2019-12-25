Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

Заместитель председателя думского Комитета по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новости о том, что на Украине возбудили уголовное дело в связи с запуском железнодорожной части Крымского поста и отправлению на полуостров первых поездов из материковой России.

По словам депутата, украинским властям нужно навести в стране порядок и избавиться от националистической чумы, а затем пустить днепровскую воду в Северо-Крымский канал и возобновить железнодорожное сообщение с полуостровом.

«Предлагаю украинским следственным органам выбросить все подобные «уголовные дела» и принять решение о возбуждении одного уголовного производства в отношении Порошенко и компании по факту государственного переворота и вооруженного захвата власти, изменения территориальной целостности и конституционного строя Украины», — добавила Поклонская.

По ее словам, такое развитие событий стало бы единственным правильным решением киевских властей.

Напомним, железнодорожная часть Крымского моста была открыта для движения поездов в понедельник 23 декабря. На открытии присутствовал президент РФ Владимир Путин, который проехал через Керченский пролив в кабине машиниста поезда.

Украинская прокуратура после начала железнодорожного сообщения материковой России с Крымом возбудила уголовное дело по статье «Незаконная переправка людей через государственную границу Украины». При этом украинский МИД высказал официальный протест по поводу визита президента РФ на полуостров.