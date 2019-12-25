ФСИН рассказала, как в тюрьмах встретят Новый год заключенные

Представители Федеральной службы исполнения наказаний рассказали, как Новый год встретят заключенные российских тюрем. В колониях будет создана праздничная атмосфера, а некоторые заключенные даже смогут встретить праздник с родными в домашней обстановке, рассказала начальник пресс-бюро службы Кристина Паньшина.

«Никаких изменений режима на период новогодних и рождественских праздников в учреждениях УИС не предусмотрено. Однако празднование Нового года и Рождества в учреждения УИС разных режимов существенно отличаются», — заявила Паньшина.

Меньше всего атмосферу Нового года года ощутят в тюрьмах особо строго режима. Единственное изменение привычного распорядка и окружения в таких тюрьмах будет в том, что на протяжении праздничных дней по радиосвязи будет звучать музыка. В колониях и тюрьмах заключенные смогут разнообразить меню продуктами, которые им передадут родственники и близкие. В некоторых колониях особого режима разрешат просмотр новогодних передач на два часа больше обычного.

В преддверии праздника в колониях планируется проведение спектаклей, игр КВН, интеллектуальных соревнований и конкурсов новогодних плакатов. Праздничное меню в местах лишения свободы пополнится пельменями, варениками, запеченной курицей, салатом из свежих овощей. На протяжении праздников заключенные смогут увидеться с родными на краткосрочных и длительных свиданиях.

«30 декабря в качестве меры поощрения за добросовестное отношение к труду, активное участие в общественной, культурной и спортивной жизни колонии в ежегодный оплачиваемый отпуск с правом выезда за пределы исправительного учреждения отправятся положительно характеризующиеся осужденные, чьи ежегодные оплачиваемые отпуска выпали на новогодние дни», — заявила Паньшина.

По словам начальника пресс-бюро, такая возможность является хорошим стимулом для заключенных активно участвовать в общественной жизни и показывать примеры хорошего поведения.

В канун Рождества осужденные также традиционно посещают часовни и храмы на территориях учреждений уголовно-исправительной системы.